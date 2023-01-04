Польща купить у США 116 танків Abrams

Віцепрем’єр Польщі Маріуш Блащак заявив, що затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Польщі.
"Сьогодні я затвердив контракт на придбання 116 танків Abrams. Танки будуть спрямовані на Весолу (база Варшавської танкової бригади. - ред.) і посилять Військо Польське", - заявив Блащак.
Про те, що Польща має намір купити у США 116 танків Abrams замість відправлених в Україну T-72 радянського виробництва, стало відомо в липні. На початку грудня угоду схвалили в Державному департаменті США.
Нагадаємо, що армія Польщі отримає ще майже 70 тисяч автоматичних гвинтівок Grot.