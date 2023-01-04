Зеленський обговорив із Трюдо посилення оборонних спроможностей України

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорив посилення оборонних спроможностей України перед лицем загроз і ризиків ескалації на фронті.

Про це він повідомив у твіттер.

"Висловив подяку за потужну підтримку України з боку Канади. Узгодили кроки з реалізації Формули Миру", – зазначив президент.

Учора Володимир Зеленський також провів телефонні розмови з премʼєр-міністромами Норвегії, Великої Британії та Нідерландів. У них йшлося про ризики ескалації.