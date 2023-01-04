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Зеленський обговорив із Трюдо посилення оборонних спроможностей України

Президент провів телефонну розмову з канадським премʼєр-міністром. 

Зеленський обговорив із Трюдо посилення оборонних спроможностей України
Джастін Трюдо і Володимир Зеленський
Фото: canada.mfa.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо обговорив посилення оборонних спроможностей України перед лицем загроз і ризиків ескалації на фронті.

Про це він повідомив у твіттер

"Висловив подяку за потужну підтримку України з боку Канади. Узгодили кроки з реалізації Формули Миру", – зазначив президент.

Учора Володимир Зеленський також провів телефонні розмови з премʼєр-міністромами Норвегії, Великої Британії та Нідерландів. У них йшлося про ризики ескалації. 

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