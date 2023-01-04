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Папу-емерита Бенедикта XVI поховають 5 січня

Папа Франциск о 9:30 очолить на площі Святого Петра похоронну Святу Месу. 

Папу-емерита Бенедикта XVI поховають 5 січня
Фото: vaticannews.va

Папу-емерита Бенедикта XVI поховають 5 січня. Про це повідомляють Новини Ватикану.

Від понеділка, 2 січня, його тіло виставлене перед головним вівтарем базиліки Святого Петра. 

До храму стікається безперервний потік тих, хто приходить попрощатися – не тільки з різних регіонів Італії, але й з інших країн. Загалом кількість паломників склала щонайменше 90 тисяч.

Попрощатися з Бенедиктом XVI можна буде ще в середу, 4 січня, від 7:00 до 19:00. 

У четвер, 5 січня, Папа Франциск о 9:30 очолить на площі Святого Петра у Ватикані похоронну Святу Месу. 

“Після цього труну з тілом 264-го Наступника святого Петра поховають у крипті базиліки Святого Петра, на тому самому місці, де спочивали мощі його попередника святого Івана Павла ІІ”, – йдеться у повідомленні.

Фото: vaticannews.va
Додамо, як пише Associated Press, у труні Бенедикта XVI помістять у металовому циліндрі односторінковий письмовий звіт про його історичне папство та ватиканські монети, викарбувані під час його правління.

Нагадаємо, Папа Бенедикт XVI помер 31 грудня о 9:34 ранку в монастирі Mater Ecclesiae.

Йозеф Ратцінгер народився 16 квітня 1927 р. в містечку Марктль-ам-Інн, в дієцезії Пассау у Баварії (Німеччина).

Упродовж 1946-1951 років вивчав філософію та теологію у Вищій філософсько-богословській школі у Фрайзінгу та в Мюнхенському Університеті. 29 червня 1951 року разом з рідним братом Ґеорґом отримав пресвітерські свячення.

Святий Папа Павло VI 25 березня 1977 року призначив Ратцінґера архиєпископом Мюнхенським і Фрайзінґським, а 28 травня він прийняв свячення. Того ж року, 27 червня, Павло VI ввів його до Колегії кардиналів.

Покійний Іван Павло ІІ у листопаді 1981 року призначив Ратцінґера Префектом конгрегації віровчення, головою Папської біблійної комісії та Міжнародної богословської комісії. На цій посаді він очолював комісію, що редагувала Катехизм Католицької Церкви (1986-1992). 6 листопада 1998 року було затверджено обрання майбутнього папи віце-деканом колегії кардиналів, а 30 листопада 2002 – деканом.

Після смерті папи Івана Павла ІІ конклав, який розпочався 18 квітня 2005 року, обрав Ратцінґера, й він узяв ім’я Венедикт XVI. Очолював Католицьку церкву до 28 лютого 2013 року.

Після зречення престолу проживав у монастирі Mater Ecclesiae на території Ватикану.

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