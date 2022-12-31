Папа відійшов сьогодні о 9:34 ранку в монастирі Mater Ecclesiae.

У Ватикані помер папа-емерит Бенедикт XVI.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Святого Престолу.

Як зазначив речник Ватикану Маттео Бруні, 96-річний Бенедикт XVI помер сьогодні о 9:34 ранку в монастирі Mater Ecclesiae.

Нагадаємо, минулого тижня Папа Франциск звернувся із прилюдним проханням про молитву за свого попередника, стан здоров’я якого погіршився.

Йозеф Ратцінгер народився 16 квітня 1927 р. в містечку Марктль-ам-Інн, в дієцезії Пассау у Баварії (Німеччина).

Упродовж 1946-1951 років вивчав філософію та теологію у Вищій філософсько-богословській школі у Фрайзінгу та в Мюнхенському Університеті. 29 червня 1951 року разом з рідним братом Ґеорґом отримав пресвітерські свячення.

Святий Папа Павло VI 25 березня 1977 року призначив Ратцінґера архиєпископом Мюнхенським і Фрайзінґським, а 28 травня він прийняв свячення. Того ж року, 27 червня, Павло VI ввів його до Колегії кардиналів.

Покійний Іван Павло ІІ у листопаді 1981 року призначив Ратцінґера Префектом конгрегації віровчення, головою Папської біблійної комісії та Міжнародної богословської комісії. На цій посаді він очолював комісію, що редагувала Катехизм Католицької Церкви (1986-1992). 6 листопада 1998 року було затверджено обрання майбутнього папи віце-деканом колегії кардиналів, а 30 листопада 2002 – деканом.

Після смерті папи Івана Павла ІІ конклав, який розпочався 18 квітня 2005 року, обрав Ратцінґера, й він узяв ім’я Венедикт XVI. Очолював Католицьку церкву до 28 лютого 2013 року.

Після зречення престолу проживав у монастирі Mater Ecclesiae на території Ватикану.