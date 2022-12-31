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Вночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Окупанти випустили по двох громадах майже два десятки снарядів.

Вночі росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА

Вночі 31 грудня російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, рашисти тричі відкрили вогонь по громадах району. Під обстріли потрапили Марганецька та Мирівська ОТГ.

Загарбники випустили майже два десятки снарядів.

Як повідомив керівник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, наразі, фахівці оглядають місця руйнувань. За попередніми даними жителі не постраждали.

Нагадаємо, днями росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та важкою артилерією. 

Сили оборони змогли збити всі ворожі безпілотники над регіоном.

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