Росія може завдати нового удару по Україні у найближчі дні, - британська розвідка

У Великобританії назвали це спробою "підірвати моральний дух українців у період новорічних свят".

Росія може завдати нового удару по Україні ближче до свят, аби підірвати моральний дух населення.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Великобританії у Twitter.

Наголошується, що від жовтня цього року РФ дотримується тенденції наносити удари по Україні кожні сім-десять днів.

"Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону. Однак існує реалістична ймовірність того, що Росія порушить цю схему, щоб завдати нового удару найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Останній масований обстріл відбувся 29 грудня, тоді РФ завдала нових ударів по об'єктах енергосистеми. Британці припускають, що така спроба росіян покликана "підірвати моральний дух українського населення в період новорічних свят".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 December 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xToxZQXVvg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 31, 2022

Нагадаємо, 29 грудня Росія почала чергову масовану ракетну атаку. За інформацією Головнокомандувача Валерія Залужного, рашисти випустили 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54. В Укренерго заявили, що попри обстріли окупанти не досягли цілей, енергосистему погасити їм не вдалося.