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​Російське вторгнення в Україну завдало шкоди довкіллю на 1,5 трлн грн

До Єдиного реєстру збитків внесли 1042 факти подій, які сталися на території України внаслідок збройної агресії РФ.

​Російське вторгнення в Україну завдало шкоди довкіллю на 1,5 трлн грн
Фото: Сергій Гайдай

Загальна сума збитків, завданих атмосферному повітрю, земельним та водним ресурсам України внаслідок російського вторгнення становить понад 1, 5 трлн гривень.

Про це заявив перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба, повідомляє пресслужба інспекції.

За його словами, від 24 лютого до Єдиного реєстру збитків внесли 1042 факти подій, які сталися на території України внаслідок збройної агресії РФ та спричинили шкоду довкіллю.

Заступниця голови Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування Олена Криворучкіна зазначила, за 10 місяців російської агресії вдалося заручитися підтримкою в ОБСЄ, ООН та ЮНЕП цій сфері. 

"Спільно з ними розробляються методики, які відповідають міжнародним принципам та підходам. І в результаті – отримаємо відшкодування збитків у судових міжнародних інстанціях за шкоду довкіллю, внаслідок агресії РФ на території України", - додала Криворучкіна.

Нагадаємо, раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомляв збитки в розмірі $38 млрд і заявляв, щ ця сума збільшиться, оскільки фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони.

Президент Володимир Зеленський заявив про три мільйони гектарів лісів в Україні, які уражені бойовими діями.

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