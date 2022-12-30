Бойовика “ДНР” засудили до 15 років позбавлення волі

Суд засудив до 15 років бойовика “ДНР”, якого взяли у полон на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
“Прокурори у суді довели, що наприкінці лютого 2022 року житель Донецької області добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав так званої “народної міліції ДНР”, де служив на посаді стрілка”, - розповіли в пресслужбі.
Засуджений під час перебування на території Пологівського району виконував накази росіян, облаштовував блокпости та обороняв їх.
У липні 2022 року він добровільно підписав контракт з армією РФ та, перебуваючи у складі диверсійно-розвідувальної групи, брав участь у бойових діях проти ЗСУ.
Тепер бойовика визнано винним у державній зраді та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.
Нагадаємо, за матеріалами СБУ до 12 років ув'язнення засуджено бойовика "ДНР", який воював під командуванням терориста "Мотороли".