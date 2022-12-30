Бойовика “ДНР” засудили до 15 років позбавлення волі

Чоловік підписав контракт із російською армією та воював проти ЗСУ у складі ДРГ.

Суд засудив до 15 років бойовика “ДНР”, якого взяли у полон на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“Прокурори у суді довели, що наприкінці лютого 2022 року житель Донецької області добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав так званої “народної міліції ДНР”, де служив на посаді стрілка”, - розповіли в пресслужбі.

Засуджений під час перебування на території Пологівського району виконував накази росіян, облаштовував блокпости та обороняв їх.

У липні 2022 року він добровільно підписав контракт з армією РФ та, перебуваючи у складі диверсійно-розвідувальної групи, брав участь у бойових діях проти ЗСУ.

Тепер бойовика визнано винним у державній зраді та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ до 12 років ув'язнення засуджено бойовика "ДНР", який воював під командуванням терориста "Мотороли".