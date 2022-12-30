В Києві зараз проживають 3,6 млн осіб, - Кличко

Дані отримані після підрахунку кількості мобільних телефонів у користуванні.

Зараз в Києві проживають 3,6 мільйона. З них 300 тис. - зареєстровані біженці з інших регіонів країни.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю DER SPIEGEL.

“До війни тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні два, два з половиною мільйони”, - сказав Кличко.

Він додав, що такі дані отримані після підрахунку кількості мобільних телефонів у користуванні.

Нагадаємо, міська влада Києва закликає жителів та гостей міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час новорічних свят, а також нагадує про обов’язкове дотримання комендантської години та заборону піротехніки.