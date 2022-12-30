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В Києві зараз проживають 3,6 млн осіб, - Кличко

Дані отримані після підрахунку кількості мобільних телефонів у користуванні.

В Києві зараз проживають 3,6 млн осіб, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua/

Зараз в Києві проживають 3,6 мільйона. З них 300 тис. - зареєстровані біженці з інших регіонів країни. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю DER SPIEGEL. 

“До війни тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні два, два з половиною мільйони”, - сказав Кличко.

Він додав, що такі дані отримані після підрахунку кількості мобільних телефонів у користуванні. 

Нагадаємо, міська влада Києва закликає жителів та гостей міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час новорічних свят, а також нагадує про обов’язкове дотримання комендантської години та заборону піротехніки.

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