"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці", - заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний привітав українців із прийдешніми святами.

Відео оприлюднили на його сторінках у соцмережах.

"Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. На наших плечах і плечах наших рідних - важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові. Проте нам вистачить сил здолати ворога", - сказав Залужний.

Головнокомандувач побажав, щоб перемога стала "початком розквіту України і кінцем для Росії".

"Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, - з Новим Роком і Різдвом Христовим!", - йдеться у привітанні.

Нагадаємо, як повідомляло видання The Washington Post, президент Росії Володимир Путін зайшов у глухий кут у загарбницькій війні проти України. Він не знає, що робити, та ще більше ізолюється від світу. 300 днів війни проти України "підірвали десятиліттями культивовані економічні відносини Росії із Заходом, перетворивши її на ізгоя", а спроби Кремля замінити ці зв’язки більш тісною співпрацею з Індією та Китаєм, "схоже, зазнають невдачі".