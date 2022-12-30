НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сили оборони України уразили 11 районів зосередження окупантів і 5 складів боєприпасів ворога

У Донецьку знищили і поранили до 10 окупантів, а лікарня в Біловодську на Луганщині переповнена "300-ими" рашистами.

​Сили оборони України уразили 11 районів зосередження окупантів і 5 складів боєприпасів ворога
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

Сили оборони України уразили 11 районів зосередження живої сили і техніки російських окупантів, а ще - 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, авіація вдарила по п'яти районах скупчення рашистів, підрозділи ракетних військ і артилерії - по шести.

Також цієї доби збили ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

У районі Донецька було поранено та ліквідовано до 10 озброєних росіян. Крім того, знищено дві одиниці військової техніки, а ще три - пошкоджено.

За даними Генштабу, станом на 29 грудня лікарня в Біловодську Луганської області була переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, Росія за минулу добу втратила на війні в Україні близько 690 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також