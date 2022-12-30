​Сили оборони України уразили 11 районів зосередження окупантів і 5 складів боєприпасів ворога

У Донецьку знищили і поранили до 10 окупантів, а лікарня в Біловодську на Луганщині переповнена "300-ими" рашистами.

Сили оборони України уразили 11 районів зосередження живої сили і техніки російських окупантів, а ще - 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, авіація вдарила по п'яти районах скупчення рашистів, підрозділи ракетних військ і артилерії - по шести.

Також цієї доби збили ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

У районі Донецька було поранено та ліквідовано до 10 озброєних росіян. Крім того, знищено дві одиниці військової техніки, а ще три - пошкоджено.

За даними Генштабу, станом на 29 грудня лікарня в Біловодську Луганської області була переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, Росія за минулу добу втратила на війні в Україні близько 690 осіб.