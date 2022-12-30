Нова хвиля мобілізації в Росії запланована на 5 січня, - Буданов

Окупанти мають величезні проблеми з комплектуванням через високі втрати в бойових діях

Російське керівництво прийняло рішення про проведення нової хвилі мобілізації - з 5 січня 2023 - через брак військових для війни в Україні.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

За його словами, росіяни мають величезні проблеми з комплектуванням через високі втрати в бойових діях. Також є проблеми при формуванні нових підрозділів.

"У планах стоїть це число (5 січня, - ред.). Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, 21 грудня президент РФ Володимир Путін оголосив про план збільшення армії до 1,5 млн осіб. Однак, на думку міністерства оборони Великої Британії, незрозуміло, коли цей рівень може бути досягнутий. Також у Росії збираються підвищити максимальний призовний вік – з 27 до 30 років.

Наразі російські мобілізовані та військові-контрактники скаржаться на відсутність обіцяних Путіним виплат і харчі, які неможливо їсти. Їхні родичі самі збирають посилки окупантам і відправляють їх.

Командування ЗСУ пропонує росіянам здатися в полон і повернутися живими. Україна гарантує медичну допомогу, звʼязок з рідними, дотримання Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Аби здатися в полон, треба звʼязатися з представниками ЗСУ за номерами: + 38 066 580 34 98, + 38 093 119 29 84. Дзвонити можна цілодобово. Також можна скористатися чатботом у Телеграм – "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot). Це можуть зробити не лише військові, а й родичі.

Якщо звʼязку немає зовсім, здатися в полон можна так: вийти до позицій українських військових, гучно заявити бажання здатися, розрядити зброю, відʼєднати магазин, позначити бажання здатися матеріалом білого кольору – прапором чи повʼязкою.