У Генштабі зазначили, що проєкт створили, аби "продемонструвати силу та згуртованість української нації".

В Україні стартувала кампанія соціальної реклами "Згуртовані".

Її запустили Збройні Сили України спільно з фондом "Повернись живим", медіа "The Ukrainians" та компанією "BigMedia", повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

Борди з військовими та ветеранами встановили у 17 містах України.

У Генштабі зазначили, що проєкт створили, аби "продемонструвати силу та згуртованість української нації".

"Героями кампанії стали троє військових: воїн 95-тої окремої десантно-штурмової бригади Євген Авдєєв, командир інженерно-саперної роти 93-тої окремої механізованої бригади Ігор Мавдрик та командир роти вогневої підтримки 30-тої ОМБР Олександр Петриков", - йдеться в повідомленні.

Світлини героїв належать авторству Данила Павлова, Валентина Кузана і Романа Пашковського.

Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим та іншими благодійниками зібрали більше 230 млн гривень на секретний проєкт "Black box".

Щоб забезпечити всі бригади тероборони розвідувально-ударними комплексами, в Україні стартував проєкт "Довгі РУКи ТрО".