На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоПодії

В Україні запустили кампанію соціальної реклами "Згуртовані" з військовими та ветеранами

У Генштабі зазначили, що проєкт створили, аби "продемонструвати силу та згуртованість української нації".

В Україні запустили кампанію соціальної реклами "Згуртовані" з військовими та ветеранами
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

В Україні стартувала кампанія соціальної реклами "Згуртовані".

Її запустили Збройні Сили України спільно з фондом "Повернись живим", медіа "The Ukrainians" та компанією "BigMedia", повідомили на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

Борди з військовими та ветеранами встановили у 17 містах України.

У Генштабі зазначили, що проєкт створили, аби "продемонструвати силу та згуртованість української нації".

"Героями кампанії стали троє військових: воїн 95-тої окремої десантно-штурмової бригади Євген Авдєєв, командир інженерно-саперної роти 93-тої окремої механізованої бригади Ігор Мавдрик та командир роти вогневої підтримки 30-тої ОМБР Олександр Петриков", - йдеться в повідомленні.

Світлини героїв належать авторству Данила Павлова, Валентина Кузана і Романа Пашковського.

Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, фонд "Повернись живим" разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим та іншими благодійниками зібрали більше 230 млн гривень на секретний проєкт "Black box". 

Щоб забезпечити всі бригади тероборони розвідувально-ударними комплексами, в Україні стартував проєкт "Довгі РУКи ТрО".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також