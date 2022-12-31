Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави, і нам треба вижити»
На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
На Львівщині електромережі не витримують навантаження, - ОВА
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
Унаслідок нічної атаки “шахедами” на Київ пошкоджено адміністративну будівлю (оновлено)
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
"Бахмут - найгарячіша точка планети": українські снайпери розповіли про бої у місті
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
Росія завдала цієї доби 16 авіаударів, із них 15 - по цивільній інфраструктурі, - Генштаб
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
ГоловнаСуспільствоВійна

30 грудня від російської агресії загинули шестеро українців, - ОП

Ще семеро отримали поранення.

30 грудня від російської агресії загинули шестеро українців, - ОП

За минулу добу, 30 грудня, від російської агресії загинули шестеро українців.

Такі дані оприлюднили в Офісі Президента України на основі даних обласних військових адміністрацій.

Серед областей, де трапилися трагедії:

  • Донецька - 3 загиблих, 3 поранених;
  • Запорізька - 1 поранений;
  • Харківська - 2 загиблих (зокрема, 1 на міні), 1 поранений;
  • Херсонська - 2 поранених;
  • Чернігівська - 1 загиблий.

Нагадаємо, минулої доби росіяни вбили двох осіб у Бахмуті та одну - в Діброві Донецької області.

31 грудня російська ракета С-300 влучила у Лиманський відділ поліції на Донеччині. Із травмами середньої важкості в лікарню доставили поліцейського.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також