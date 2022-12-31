30 грудня від російської агресії загинули шестеро українців, - ОП

За минулу добу, 30 грудня, від російської агресії загинули шестеро українців.

Такі дані оприлюднили в Офісі Президента України на основі даних обласних військових адміністрацій.

Серед областей, де трапилися трагедії:

Донецька - 3 загиблих, 3 поранених;

Запорізька - 1 поранений;

Харківська - 2 загиблих (зокрема, 1 на міні), 1 поранений;

Херсонська - 2 поранених;

Чернігівська - 1 загиблий.

Нагадаємо, минулої доби росіяни вбили двох осіб у Бахмуті та одну - в Діброві Донецької області.

31 грудня російська ракета С-300 влучила у Лиманський відділ поліції на Донеччині. Із травмами середньої важкості в лікарню доставили поліцейського.