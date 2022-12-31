Окупанти за добу 31 раз обстріляли Херсон, - ОВА

Російські загарбники за минулу добу, 30 грудня, 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог бив по мирних населених пунктах з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.

Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Ярослав Янушевич.

Херсон росіяни атакували 31 раз. За словами голови ОВА, ворожі снаряди влучили у газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.

Крім того, внаслідок російських атак є постраждалі мирні жителі. Зокрема, минулої доби поранення отримали дві людини.

Нагадаємо, що 26 грудня російські військові 40 разів обстріляли територію Херсонської області та 11 разів атакували Херсон.