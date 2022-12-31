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Окупанти будують оборонні споруди навіть у Луганську, – Гайдай

На думку очільника ОВА, росіяни виснажені.

Окупанти будують оборонні споруди навіть у Луганську, – Гайдай

Загарбники продовжують будувати оборонні споруди у Луганській області.

Про це повідомив у Телеграм очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, на сьогодні російські окупанти виснажені, тому що їхня тактика влобову штурмувати міста – провалилася. Таке вже спостерігалося у Рубіжному, Сєвєродонецьку та Бахмуті.

"Там у них величезні втрати. Вони не рахують своїх бійців. Втрати шалені і постійно відновлювати резерви вони не можуть. Тому у січні – лютому у Росії буде оголошено нову хвилю мобілізації", – зазначив очільник ОВА.

Гайдай додав, що окупанти вже почали будувати оборонні споруди навіть у Луганську. Водночас розслаблятися нам не треба, оскільки резервів у загарбників ще достатньо.

Нагадаємо, що спецпідрозділ головного управління розвідки Kraken оприлюднив відео штурму селища Новоселівське на Луганщині та його визволення від російських окупантів.

За останні декілька днів на Луганському напрямку українські військові взяли в полон 52 російських окупантів.

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