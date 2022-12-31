Кількість знищених російських окупантів сягнула вже 105 960 осіб, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російських окупаційних військ станом на 31 орієнтовно склали близько 105960 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

За минулу добу, 30 грудня, вдалося знищити 710 рашистів.

Серед інших втрат ворога:

танків ‒ 3029 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од,

арилерійських систем – 2016 (+6) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засобів ППО ‒ 213 (+1) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 269 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),

крилатих ракет ‒ 711 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од,

спеціальної техніки ‒ 180 (+0).

У Генштабі додали, що дані уточнюють.

Нагадаємо, 29 грудня ЗСУ ліквідували у Федорівці на Херсонщині близько 200 російських загарбників. Ще 115 рашистів було поранено поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області.