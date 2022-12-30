За день росіяни завдали по Сумщині майже 140 ударів, - Живицький

Обстрілами пошкоджена низка об'єктів, люди не постраждали.

Сьогодні, 30 грудня, росіяни завдали 139 ударів по п'яти громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Миропільську громаду росіяни обстріляли тричі із мінометів та артилерії. Загалом було 18 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджені школа, дитсадок, клуб та котельня”, - розповів Живицький.

Також по Білопільській громаді росіяни вели вогонь із мінометів, зафіксовано 10 прильотів. Вибухи пошкодили майно психоневрологічного інтернату: майстерню, комбайн та інший сільськогосподарський інвентар.

Краснопільську громаду окупанти обстріляли із артилерії, “Градів”, мінометів, разом було 78 прильотів. Також росіяни скинули вибухівку із безпілотника.

Прикордоння Есманьської громади росіяни обстріляли зі стрілецької зброї, зафіксовано 20 кулеметних черг.

Крім того, по Шалигинській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, 12 прильотів.

Під час всіх обстрілів люди не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, внаслідок обстрілу росіянами села Катеринівка на Харківщині загинуло 2 людей.