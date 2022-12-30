ДНК-лабораторія в Ізюмі встановила перші родинні зв’язки із загиблими на Харківщині

Лабораторія працює на Харківщині з 19 грудня.

ДНК-лабораторія у Ізюмі Харківської області за тиждень роботи встановила перші родинні зв’язки із загиблими.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“З 19 грудня працівниками слідчого управління ГУНП в Харківській області проведено дослідження буквального епітелію та визначено ДНК-профілі близько 30 осіб, які мають родинні зв'язки із загиблими в Ізюмі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лабораторія відбирає зразки ДНК у громадян, які розшукують своїх родичів. Також встановлюються ДНК загиблих, після чого відбувається їх ідентифікація.

Як раніше повідомлялось, для ідентифікації загиблих з масового поховання в Ізюмі бракує ДНК родичів.

Нагадаємо, під час російської окупації Харківської області вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Його особу встановили завдяки проведеній ДНК-експертизі.