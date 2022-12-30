Захід поки не наважується давати зброю дальністю в 300 і більше км, але це може відбутися у майбутньому, – Резніков

Західні партнери України поки не наважуються давати зброю, що здатна вражати на відстані 300 і більше кілометрів. Однак у майбутньому надання літаків, танків та далекобійних ATACAMS можливе.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у інтервʼю LB.ua.

"Я стриманість позицій наших західних партнерів читаю так: вони ще не наважуються давати нам зброю, яка може вражати на відстані 300 і більше кілометрів, тому що переживають, що ми, виконуючи свої бойові завдання, обираючи стратегічні цілі, абсолютно легітимно, можемо завдати ураження по території Російської Федерації. Тоді росіяни пред’являть їм рахунок, скажуть: «Ну, бачите, по суті, вашою зброєю вже воюють на нашій території». Оце стримує наших західних партнерів, тому що, дійсно, в Альянсі не всі проукраїнські або проєвропейські однозначно.", – пояснив голова Міноборони.

Олексій Резніков додав, що є західні країни, які вагаються політично, є ті, хто залежать від росіян економічно.

"На голку посадили – або газову, або нафтову, бензинову абощо. Ми це з вами чудово знаємо. Всі ми пам’ятаємо, як рік тому ніхто не міг закрити «Північний потік-2». Уряд Німеччини нам казав, що тут нічого такого, це чиста економіка, господарка, business as usual. На щастя, в Берліні вже змінили свою риторику. І не просто риторику, а ми реально отримуємо серйозну допомогу, і політично все виглядає абсолютно інакше. Але залишилась Угорщина, наприклад, яка тримає свою позицію, і є, по суті, представником Російської Федерації там (а Європі, – LB.ua) і може заблокувати будь-яке рішення", – зазначив міністр.

Резніков наголосив, що розуміє позицію президента США Джо Байдена стосовно надання озброєння і нагадав, що рішення про виділення зброї на рівні НАТО має схвалюватися всіма членами Альянсу.

"Тому, приймаючи те чи інше рішення, вони мають як лідери, як лідерська країна, шукати баланси, компроміси, щоб не отримати розкол усередині Альянсу. Бо росіяни мріють про цей розкол. Мета цієї відкритої частини війни – розхитати Європу, розхитати НАТО, зруйнувати, показати його слабкість. На щастя, цього не сталося. Я думаю, що такої потужної позиції і єдності в Європі і НАТО не було останні десятки років. І вона пішла з Кремля. Але сьогодні от ця, як ви кажете, межа – це засоби дальнього ураження: ті ж ATACMS, літаки, які от можуть спричинити ключовий поворот. Чому це так? Тому що все одно всі вважають, що Росія ж нікуди не дінеться, вона ж все одно ще суб’єктна поки що", – наголосив Олексій Резніков.

Міністр вважає реальним надання Україні всього необхідного їй озброєння, оскільки раніше навіть виділення "стінгерів" та систем Patriot здавалося мало реалістичним, а тепер Україна отримала їх.

"Я переконаний, що можливо все. Як і «патріоти», можливі й літаки і танки, і ATACMS, просто все поступово йде, тому що росіяни самі підіймають рівень цієї ескалації, що змушує наших партнерів ухвалювати рішення так, щоб відповідь була дзеркальна.", – пояснив він.

Нагадаємо, Джо Байден на спільному брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським пояснив, чому США не можуть одразу дати українцям всього необхідного для перемоги озброєння. За його словами, європейські партнери США по НАТО остерігалися, що надання Україні певних типів озброєння призведе до ескалації, а для надання військової допомоги українцям було важливо зберегти єдність Альянсу. У відповідь на запитання української журналістки про те, чому Штати зразу не надали всієї необхідної Україні зброї, Байден сказав, що європейські партнери не мали згоди щодо надання українцям інших систем озброєння, ніж вона отримує зараз.