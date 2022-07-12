​Протидія ракетній загрозі – українські реалії

«Коли ми говоримо про ракети, крилаті ракети, які запускають з території Росії та Білорусі, то щоб протидіяти їм необхідно атакувати аеродроми, з яких злітають такі літаки (які запускають крилаті ракети, – LB.ua). Або знайти метод порушити логістику постачання таких ракет до місць запусків», – заявив він.

Фото: facebook/Минобороны России

Колись на території РФ було 245 військових аеродромів, але після реформ 2008-2009 років їх залишилося 70, а у 2012 вже експлуатувалося лише 27. Крилаті ракети по українських містах запускають екіпажі важких бомбардувальників Ту-22м3 52-го, 121-го та 184-го важких бомбардувальних полків з рубежів пуску, розташованих над Каспійським, Чорним морями, у повітряному просторі Курської області та Білорусі.

У війні проти України задіяні аеродроми Бельбек (Крим, 38 винищувальний авіаційний полк, Су-27), Борисоглібськ (Воронезька обл., навчальна авіабаза, Су-25), Будьоновск (Ставропольський край, 387 авіабаза армійської авіації, Мі-8, Мі-24, Мі-28; 6972 авіабаза, Су-25), Бутурлинівка (Воронезька обл., 899 штурмовий авіаполк, Су-25), Маринівка (Волгоград, 11 змішаний авіаполк, Су-24, Су-24мр), Воронеж (455 бомбардувальний авіаполк, Су-24, Су-24мр, Су-34, Міг-25рб), Двоївка (Смоленська обл., 378 авіабаза армійської авіації, Ми-8, Ми-24, Ка-52), Гвардійське (Крим, 37 змішаний авіаполк, Су-24, Су-25), Джанкой (Крим, 39 вертолітний полк, Мі-8, Мі-28, Мі-35, Ка-52; 369 військово-транспортний авіаполк, Ан-12, Іл-76), Зерноград (31 винищувальний авіаполк, МіГ-29); 16 бригада армійської авіації, Мі-8, Мі-26, Мі-28Н, Мі-35, Ка-52), Кача (Крим, 872 вертолітний полк, Ка-27; 917 змішаний авіаполк, Ан-2, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Бе-12, Мі-8), Кореновськ (Ставропольський край, 393 авіабаза армійської авіації, Мі-8, Мі-8АМТШ, Мі-24, Ка-52), Кримськ (Краснодарський край, 6972 авіабаза, Су-27СМ, Су-30М2, Ка-27), Халіно (Курськ, 14 винищувальний полк, МіГ-29СМТ, Су-30СМ), Липецьк (968 змішаний авіаполк, МіГ-29, Су-24М, Су-25, Су-27, Су-30см, Су-34, Су-35), Міллерово (Ростовська обл., 6969 авіабаза, МіГ-29), Моздок (Чечня, 182 важкий бомбардувальний авіаполк, Ту-95), Морозовськ (Ростовська обл., 6970 авіабаза, Су-24М, Су-34), Ростов-на-Дону (30 військово-транспортний авіаполк, Мі-8, Мі-26, Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ан-148, Ту-134, Л-410, Іл-20), Саки (Крим, 43 морський штурмовий авіаполк, Су-24), Сеща (Брянська обл., 566 військово-транспортний авіаполк, Ан-124, Іл-76М), Таганрог (708 військово-транспортний авіаполк, Іл-76мд), Шайковка (Калузька обл., 52 важкий бомбардувальний авіаполк, Ту-22м3), Шаталово (Воронезька обл., 47 розвідувальний авіаполк, Су-24МР, МіГ-25РБ, Су-35, Ан-30), Енгельс-2 (Саратовська обл., 121 важкий бомбардувальний авіаполк, Ту-160; 184 важкий бомбардувальний авіаполк, Ту-95мс).

Фото: sevas.com Севастопольський аеропорт 'Бельбек'

ВКС РФ також використовують аеродромну мережу ВПС ЗС РБ: Барановичі (61 авіабаза), Мачулищі (50 авіабаза), Ліда (116 авіабаза). Однак, на території Білорусі залишилася радянська спадщина – військові аеродроми, котрі вважають недіючими: Кобрин, Кричів, Постави, Пружани, Рось, Щучин та ще 10-12 об’єктів, стан їх достеменно не відомий.

Загалом ВКС ЗС РФ діють проти України з 23 аеродромів на території РФ та щонайменше з 3 – на території РБ.

Що Збройні Сили України спроможні дістати наявними засобами? Якщо поміряти відстані від лінії фронту до найближчих аеродромів противника, то маємо таке: Халіно (міжнародний аеропорт Курськ, між іншим) – 103 км, Таганрог – 135 км, Міллєрово – 166 км, Ростов-на-Дону – 180 км, Джанкой – 217 км, Сакі – 219 км, Гвардійське – 242 км, Кача – 246 км, Зерноград – 253 км, Морозовськ – 276 км, Кримськ – 342 км.

Ми бачимо, що наявною ракетною зброєю ми не дістанемо жодного з аеродромів. Якщо зосередитися на аеродромах, з котрих діє дальня авіація ВКС ЗС РФ, котра застосовує крилаті ракети, то всі три – Моздок, Шайковка, Енгельс-2 – розташовані ще далі. До речі, застосування бомбардувальників-носіїв КР з аеродрому Моздок не фіксували.

Які ще варіанти маємо? Ударити по цілях бомбардувальниками Су-24, котрі є у ПС ЗС України, або задіяти ССО. Обидва варіанти погані: наші бомбардувальники просто не долетять до цілей, слід подолати систему ППО противника та відбитися від російської винищувальної авіації; групи ССО теоретично можуть потрапити до об’єктів, але з собою треба принести значну кількість обладнання та вибухівки. Обидва варіанти не є нереальними, але співвідношення «втрати/здобутки» підказує, що робити цього не варто.

Фото: Радіо Свобода Аеропорт Мачулищі, Білорусь, 28 березня 2022.

Інша порада генерала Ходжеса – порушити логістику ракет. Це ще складніше: кінцева точка маршруту ракети, аеродром, нам відома, а ось початок їх маршруту з ракетно-технічних баз розташований ще глибше в тилу, ніж аеродроми, його теж достатньо потужно прикриває ППО.

Жодна з порад в українських реаліях не спрацьовує.

А що робити?

Із Сумської області до аеродрому Шайковка, звідки злітають Ту-22М3 52 вбап, – 227 км, тобто за умови надання союзниками ракет ATACMS, здатних уражати цілі на відстані до 300 км, ми отримаємо шанс одним груповим ракетним ударом поставити крапку в історії цієї військової частини. Бетонних капонірів радянськи авіабази не передбачали, бомбардувальники стоять на відкритих майданчиках, всі охочі можуть перевірити на супутникових фото в інтернеті.

Шанс уразити аеродром Енгельс-2 Збройні Сили України отримають за двох умов: після виходу на державний кордон в Луганській області та отримання від союзників ракет PrSM з дальністю стрільби до 500 км. Історія та сама, що і з Шайковкою, – бомбардувальники вартістю 250 мільйонів доларів кожен стоять на відкритих майданчиках. Навіть немає земляного обвалування стоянок, тому ураження однієї машини викличе ураження сусідніх.

Фото: Lockheed Martin Пуск ракети PrSM.

Але всі ці варіанти потребують певного розташування зірок на небі. Тому з реальних варіантів відбитися від ракетного терору росіян у нас є лише наша ППО. Перспектива отримання зенітних ракетних комплексів NASAMS суттєво посилить наші спроможності відбивати такі удари, адже Росія і далі вестиме свою аморальну, за словами генерала Джеймса Меттіса, колишнього шефа Пентагону, воєнну компанію, котра непрофесійна у тактичному відношенні, ідіотська з оперативної точки зору і дурна в стратегічному плані.

А колись Збройні Сили України мали 423 надзвукові протикорабельні крилаті ракети Х-22 та 58 стратегічних бомбардувальників Ту-22м, спроможних їх застосовувати…