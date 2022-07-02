Також США надають боєприпаси для артилерії та радари.

США надають Україні зенітний ракетний комплекс NASAMS, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Загалом новий пакет містить зброю та озброєння на 820 мільйонів доларів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Я особливо вдячний Сполученим Штатам Америки й особисто Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який містить дуже потужні системи NASAMS”, - сказав Зеленський.

Він нагадав, що в Одеській області триває розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Три ракети влучили по звичайному житловому будинку, по девʼятиповерхівці, у якій ніхто не ховав ніякої зброї, ніякої військової техніки, ніяких боєприпасів, як завжди розповідають про такі удари російські пропагандисти й посадовці. Це був простий будинок, у ньому проживали звичайні люди, цивільні, близько 160 людей. Також була зруйнована цим ударом і база відпочинку – абсолютно типовий об’єкт для приморської території.

“Я наголошую: це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет. Вбиті чотири людини з однієї родини... Убитий хлопець, 12 років, звали Дмитро... На цей час усього в списку загиблих – 21 людина, близько 40 – поранені. Цифри змінювались і змінюються увесь день, на жаль, кількість загиблих зростає”, - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що одночасно з ракетами по Сергіївці були запущені ракети по Затоці. Одразу 12 ракет ударили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні з візитом у Києві був премʼєр-міністр Норвегії, з яким обговорили подальшу оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії. Зокрема, Норвегія надасть ще додатковий пакет обсягом 1 мільярд євро.

Також була сформована спеціальна Група з питань міжнародних безпекових гарантій для України. Групу очолюють Андерс Фог Расмуссен, ексГенсекретар НАТО (він прибув до Києва). Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також буде з ним працювати.

До складу Групи увійшли впливові діячі з різних демократичних країн світу – Австралії, США, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції, Італії та, звичайно, України. Головне завдання Групи – розробити формат безпекових гарантій для нашої держави, які працюватимуть довгостроково й реально, щоб не було жодних майбутніх агресій.

Також Зеленський провів переговори з лідерами Аргентини та Чилі.

“Попри війну, попри всі загрози ми не припиняємо наш рух до Євросоюзу. Сьогодні у Верховній Раді я підписав разом зі спікером та нашим прем'єр-міністром заяву щодо європейської інтеграції. Ми зафіксували цим документом, що починаємо рухатись від статусу кандидата до повноправного членства. Я вдячний пані Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні у своєму зверненні до Верховної Ради висловила чітку підтримку України”, - повідомив президент України.

Володимир Зеленский висловив переконання, що Україна зможе так само енергійно здобути членство, як здобула кандидатство.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн звернулися до Верховної Ради України під час пленарного засідання 1 липня.