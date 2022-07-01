Траса М-01 узяла на себе удар ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дорожники відремонтували пошкоджений унаслідок вибуху міст на Чернігівщині, на трасі М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі.

Про це повідомило Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Спочатку територію обстежили та розмінували сапери, потім розібрали завали зруйнованої штучної споруди, встановили нові бетонні плити прогонової будови, зверху – шар гідроізоляції та асфальтобетон.

"Траса М-01 Київ – Чернігів узяла на себе удар ще на початку повномасштабного вторгнення. Цим шляхом російські окупаційні війська проникли на територію України через білоруське КПП "Нові Яриловичі" і йшли в наступ на Київ та Чернігів. Через військові дії дорога зазнала серйозних руйнувань", - розповіли в Укравтодорі.

Дорога М-01 – найкоротший транспортний зв'язок Чернігова з Києвом. За даними відомства, після деокупації області там проводяться окремі роботи з відновлення проїзду. Наразі тут: збудовано одну тимчасову об'їзну дорогу біля невеликого мосту; відремонтовано один невеликий міст; розібрано завали великого мосту через Десну на об'їзній Чернігова, робиться проєкт ремонту; планується відкрити рух південним під'їздом до Чернігова через понтон.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Нагадаємо, 29 червня на Київщині блискавка пошкодила міст біля селища Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. На мосту знаходилась машина, через вибух одна людина загинула, двоє було поранено.

Зруйнований міст планують відновити за три тижні. Однак, причини вибуху наразі не розголошують.