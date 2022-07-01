Від ракетного удару Росії по Одещині постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови

База відпочинку в Сергіївці на Одещині, яку обстріляли росіяни, належала Молдові і була призначена для реабілітації дітей з тяжкими захворюваннями.

Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко.

Міністр також написала, що один співробітник центру загинув, а п'ятеро отримали поранення.

Немеренко пояснила, що Центр на березі Чорного моря призначався для реабілітації дітей з Молдови з тяжкими захворюваннями. Після початку пандемії коронавірусу центр був тимчасово закритий, у ньому залишався мінімальний персонал.

"Сам Центр від обстрілу серйозно не постраждав, були вибиті тільки вікна котельні. Але з жалем нам повідомили, що п'ятьох співробітників Центру поранено й один загинув. Усі вони проживали в будівлі, яка постраждала від обстрілу", – написала міністерка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одеської області вражено багатоквартирний будинок та базу відпочинку.

Загальна кількість жертв станом на 16:19 - 21 людина. 38 людей госпіталізовані.

Через трагедію 2 липня оголошено в області днем жалоби за загиблими.