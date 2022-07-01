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На кордоні з Україною перебуває сім батальйонів збройних сил Білорусі, - розвідка

Однак наразі прямий військовий наступ малоймовірний.

На кордоні з Україною перебуває сім батальйонів збройних сил Білорусі, - розвідка
Ілюстративне фото
Фото: t.me/modmilby

Загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, наразі на кордоні з Україною перебуває сім батальйонів збройних сил Білорусі.

"Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", – пояснив Скібіцький.

При цьому він зазначив, що перебування біля кордону збройних сил Білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

"Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас в напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території білорусі", – зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ також заявили, що наразі ознак формування наступальних угрупувань з Білорусі немає. Однак, російські окупанти активізували з території республіки ракетні удари.

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