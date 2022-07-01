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Створено спеціальну комісію ВР, що займатиметься правом війни та військовими злочинами, - Железняк

Комісію створено для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проєктів законів та інших актів ВР на правах головного комітету.

Створено спеціальну комісію ВР, що займатиметься правом війни та військовими злочинами, - Железняк
Фото: нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань права війни та військових злочинів в умовах агресії Росії.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За проголосували 277 народних обранців.

За повідомленням депутата, комісія буде наділена правами головного комітету ВРУ з цих питань.

"Символічно, що очолив її  харків'янин - Олександр Бакумов", - додав у повідомленні Железняк.

Згідно із Законом України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", Верховна Рада може утворити тимчасову спеціальну комісію - колегіальний тимчасовий орган ВР України, для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проєктів законів та інших актів ВР на правах головного комітету. Строк повноважень такої комісії не може перевищувати одного року з дня її утворення.

Тимчасову спеціальну комісію не слід плутати з тимчасовою слідчою комісією. Предметом діяльності спеціальної комісії може бути підготовка законопроєктів про внесення резонансних змін до законодавства, а предметом діяльності слідчої комісії - проведення розслідувань із питань, що становлять суспільний інтерес.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні ухвалила низку євроінтеграційних актів.

Також ВР призначила нового Уповноваженого з прав людини.

На початку засідання Зеленський і фон дер Ляєн виступили перед Радою.

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