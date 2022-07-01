Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
Окупація, фільтрація, депортація. Вижити і виїхати
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
​Мер Дніпра про відставку уряду: "Якщо кінь здох, перестаньте на ньому скакати. Тим більше на переправі"
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
«Слухай мене уважно. Ти мене почув?» Остання розмова Путіна та Макрона перед вторгненням РФ (стенограма)
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську, − Генштаб
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
Росіяни скинули на острів Зміїний фосфорні бомби, - Залужний
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час розбору завалів торгового центру в Кременчуці виявили 28 фрагментів тіл

Унаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб.

Під час розбору завалів торгового центру в Кременчуці виявили 28 фрагментів тіл
Фото: ДСНС України у Facebook

У зруйнованому російською ракетою торговельному центрі “Амстор” у Кременчуці виявили 28 фрагментів тіл загиблих.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.

“Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ “Амстор” додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл. Усього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано”, – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС України у Facebook

Нагадаємо, 27 червня дві російські ракети вдарили по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торговельний центр, де перебували орієнтовно тисяча людей.

Фото: ДСНС України у Facebook

Фото: ДСНС України у Facebook

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі торговельного центру “Амстор” у Кременчуці.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив 28 червня, що вже встановлено перші імена російських льотчиків, які вчинили цей злочин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також