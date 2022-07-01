Президент Володимир Зеленський закликав не затягувати з антиросійськими санкціями та притягнути всіх воєнних злочинців РФ до відповідальності.

У зверненні до учасників 4GameChangers Festival, що відбувся в австрійському Відні, президент наголосив, що якщо не зняти загрозу голоду і не розблокувати заблоковані Росією українські порти, то результатом продовольчої кризи буде міграційне цунамі, що торкнеться багатьох держав.

Ще одна загроза – це російська брехня, пропаганда, яка шириться, зокрема, і в країнах Євросоюзу.

"Погляньте, будь ласка, на кіберудари. Росія підтримує кіберзлочинців, у яких тільки одне завдання – знищувати безпеку", – зазначив він.

Крім того, треба звернути увагу на ціни на газ і нафту. Гаманці європейців надто залежні від того, скільки з них хоче витягти РФ.

"Ця гра повинна змінитись. Скільки років говорили про те, що Європа не повинна залежати від російських енергоресурсів? Цього року потрібно встигнути це зробити, щоб наступна зима не стала катастрофічною", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що український gamechanging полягає в тому, що ми даємо шанс зробити те, що давно треба було зробити.

"Максимально посилити європейську єдність. Позбавити Європу залежності від російських енергоресурсів. Максимально підтримати вільні ЗМІ, які працюють за журналістськими стандартами, щоб було чим захищати правду від пропаганди, конспірології й антинаукових теорій. Створити дієві спільні європейські інструменти захисту від кіберзагроз. Й обовʼязково – це просто життєво необхідно – підкріпити міжнародне право реальним покаранням за його порушення", – наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що очі всіх агресивних держав зараз спрямовані на війну Росії проти України. Вони вичікують, щоб дізнатися, чим заплатять російські посадовці за те, що роблять в Україні.

"Чи зможе світ притягнути до реальної відповідальності воєнних злочинів? Якщо сотні порушених Росією договорів, конвенцій, залишаться просто папірцями, то людству доведеться розбиратися ще із сотнею нових агресій. Україна дає цей шанс, зробити потрібні кроки. Дає час, щоб встигнути їх зробити", – заявив Зеленський.

Він закликав подвоїти активність у підготовці сьомого пакета санкцій ЄС і наголосив, що тільки в найближчі місяці треба робити потрібні кроки. Світ має встигнути.