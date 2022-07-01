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Пентагон розглядає зараз 1300 пропозицій щодо виготовлення зброї для України, – CNN

Рішення буде схвалено найближчими тижнями.

Пентагон розглядає зараз 1300 пропозицій щодо виготовлення зброї для України, – CNN

Міністерство оборони США зараз розглядає пропозиції щодо виготовлення інноваційної зброї для України.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Пентагон загалом отримав 1300 пропозицій від 800 компаній.

Рішення буде схвалено найближчими тижнями.

“Пропозиції, які запросив департамент, зосереджені навколо ключових сфер, включно з протиповітряною, протитанковою, протипіхотною, береговою обороною, безпілотними літальними системами, контрбатарейними радіолокаційними станціями та захищеним зв'язком, які Україна розглядає як ключові військові потреби”, – зазначає видання.

Міноборони насамперед розглядає пропозиції, які можуть бути втілені менше ніж за 30 днів і більш складніші проєкти, для виконання яких потрібно понад 180 днів.

“Зокрема, Пентагон вивчає варіанти, які б прискорили виробництво та розширили потужності промислової бази для виготовлення озброєння та обладнання, яке можна швидко експортувати, розгортати з мінімальною підготовкою та які підтвердили свою ефективність на полі бою”, – йдеться у заяві американського Міноборони.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час саміту блоку НАТО у Мадриді заявив, що найближчими днями Сполучені Штати анонсують передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони і додаткових реактивних систем залпового вогню (HIMARS).

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