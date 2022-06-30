Зеленський обговорив зі Штайнмаєром нарощування оборонної підтримки України

"Цінуємо солідарність німецького народу на нашому шляху до ЄС", - підкреслив президент України.

Президент Володимир Зеленський провів переговори зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"У розвиток діалогу з Німеччиною провів перемовини з Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки України", - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що українська сторона цінує "солідарність німецького народу на нашому шляху до ЄС і підтримку в протидії агресії".

У розвиток діалогу з 🇩🇪 провів перемовини з Франком-Вальтером #Штайнмайєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки 🇺🇦. Цінуємо солідарність 🇩🇪 народу на нашому шляху до #ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2022

Він також подякував президенту ФРН за співчуття через російські обстріли Кременчука, унаслідок яких загинули мирні жителі.

Нагадаємо, Україна отримає від Німеччини та Нідерландів шість САУ "Panzerhaubitze 2000". Також ФРН надасть нашій державі грант на 1 млрд євро.