Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт Закону «Про приєднання України до Конвенції про екстрадицію»

Пропонується ратифікувати Конвенцію із застереженнями про те, що Україна не буде видавати іншій державі своїх громадян.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України проєкт Закону «Про приєднання України до Конвенції про екстрадицію».

Проєкт закону зареєстрований сьогодні на сайті парламенту.

Пропонується ратифікувати Конвенцію із застереженнями про те, що Україна не буде видавати іншій державі своїх громадян. А також може відмовити у видачі особи, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України.

Депутатам запропоновано ухвалити закон і тим самим ратифікувати Конвенцію про екстрадицію.

«Це створить правові підстави для співробітництва з компетентними органами Держав-учасниць щодо видачі для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку осіб, які, намагаючись ухилитися від відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території однієї з них», — йдеться в пояснювальній записці.

Під час приєднання до Конвенції пропонується зробити заяву та застереження.

«Зокрема, до статті 2 пропонується зробити застереження про те, що Україна не видаватиме іншій державі громадян України. До статті 3 пропонується висловити застереження, що Україна може відмовити у видачі особи у випадку, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України», — зазначено в документі.

До статей 5 і 9 пропонується зробити заяву, що в Україні запити про екстрадицію складає та отримує Офіс Генерального прокурора (під час досудового розслідування) та Міністерство юстиції України (під час судового провадження або виконання вироку).

Нагадаємо, суд у Празі вирішив передати Україні причетного до окупації Криму росіянина Франчетті.

У січні цього року Україна екстрадувала з Польщі колишнього секретаря Коломийської міськради.