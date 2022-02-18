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Суд у Празі вирішив передати Україні причетного до окупації Криму росіянина Франчетті

Франчетті був активним учасником так званої "кримської весни".

Суд у Празі вирішив передати Україні причетного до окупації Криму росіянина Франчетті
Фото: novinky.cz

Сьогодні, 18 лютого, міський суд Праги ухвалив рішення видати Україні громадянина Російської Федерації Александра Франчетті, який сприяв Росії в окупації Криму.

Слідчі Нацполіції України підготували матеріали для екстрадиції Франчетті в Україну, повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

"Наразі слідчі передали всі матеріали до Офісу Генерального прокурора для екстрадиції бойовика в Україну, а відтак притягнення його до відповідальності за участь у незаконному збройному формуванні", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, громадянина РФ Александра Франчетті затримали 12 вересня 2021 року в міжнародному аеропорту Праги за запитом України

13 вересня Офіс генпрокурора звернувся до Міністерства юстиції Чехії з повторним проханням про видачу затриманого. Уперше з таким запитом українські правоохоронці звернулися до чеських колег іще в серпні 2020 року, а 13 вересня підтвердили актуальність запиту про екстрадицію.

14 вересня суд у Празі відправив Франчетті під арешт.

Франчетті в Україні розшукують для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Північний вітер" (ст. 260 КК України). Голосіївський районний суд Києва вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За інформацією сайту "Миротворець", Александр Франчетті, відомий також під псевдо Александр Крамаренко, навесні 2014 року прибув до Севастополя. Там він увійшов до складу формування "Оборона Севастополя". 

Незабаром організував підрозділ "Північний вітер", який займався терором проукраїнського населення міста. Брав участь в захопленні Кримського півострова, нагороджений медаллю "За повернення Криму".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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