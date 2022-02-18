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Кличко розповів про підтримку мерів різних міст світу

Київ отримує листи від очільників і пересічних громадян таких країн, як Велика Британія, США, Німеччина, Польща, Чехія та інших.

Кличко розповів про підтримку мерів різних міст світу
Мер Варшави на марші солідарності

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до Києва надходить багато листів і звернень з підтримкою від мерів різних міст світу та представників інституцій ЄС. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Важливо пам’ятати, що ми не одні, і що увага всього світу прикута сьогодні до ситуації  в Україні. За ініціативи мера Варшави Рафала Тшасковськи, який днями, на знак підтримки, відвідав Київ, 17 лютого в польській столиці відбувся марш солідарності з Україною. 20 лютого такий марш планують і в Кракові. Відбудуться подібні акції і в містах Німеччини. Свою підтримку висловили також члени робочої групи Європейського комітету регіонів, з якими вже декілька років ефективно співпрацює столична влада та Асоціація міст України», - повідомив Кличко.

Він навів цитати з листів підтримки. Зокрема, мер польського Кракова – міста-побратима Києва Яцек Майхровський надіслав лист зі словами солідарності та дружби:

«Сьогодні, коли територіальна цілісність України знаходиться під загрозою, дозвольте мені запевнити вас у нашій глибокій дружбі та готовності підтримати український народ. Україна є для нас європейською державою, незалежним політичним суб'єктом та одним із наших – поляків та краків'ян – найважливіших стратегічних партнерів».

В листі голови Робочої групи Європейського комітету регіонів Александри Дулькевич йдеться:

«Нарощування російської військової присутності вздовж кордонів України викликає наше глибоке занепокоєння. Ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, а також свободу та процвітання Києва і всіх українських міст, асоціацію яких ви очолюєте».

Слова солідарності з народом України і мешканцями Києва надіслав і мер японського міста Кіото, яке вже 50 років є містом-побратимом Києва:

«На нашу думку, поглиблення контактів між людьми і містами сприяють миру в усьому світі, особливо сьогодні, в цих складних обставинах. Тому ми прагнемо підтримувати дружні відносини з Києвом і наступних 50 років. Ми щиро сподіваємося, що ситуація в Україні покращиться, і мир на вашій землі буде відновлений якнайшвидше».

Слова підтримки українцям та сподівання на мир в Україні в цей драматичний момент для України надходять і від пересічних громадян інших країн - Великої Британії, США, Німеччини, Польщі, Чехії та інших, зазначив Віталій Кличко.

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