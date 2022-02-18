Кличко розповів про підтримку мерів різних міст світу

Київ отримує листи від очільників і пересічних громадян таких країн, як Велика Британія, США, Німеччина, Польща, Чехія та інших.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до Києва надходить багато листів і звернень з підтримкою від мерів різних міст світу та представників інституцій ЄС. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Важливо пам’ятати, що ми не одні, і що увага всього світу прикута сьогодні до ситуації в Україні. За ініціативи мера Варшави Рафала Тшасковськи, який днями, на знак підтримки, відвідав Київ, 17 лютого в польській столиці відбувся марш солідарності з Україною. 20 лютого такий марш планують і в Кракові. Відбудуться подібні акції і в містах Німеччини. Свою підтримку висловили також члени робочої групи Європейського комітету регіонів, з якими вже декілька років ефективно співпрацює столична влада та Асоціація міст України», - повідомив Кличко.

Він навів цитати з листів підтримки. Зокрема, мер польського Кракова – міста-побратима Києва Яцек Майхровський надіслав лист зі словами солідарності та дружби:

«Сьогодні, коли територіальна цілісність України знаходиться під загрозою, дозвольте мені запевнити вас у нашій глибокій дружбі та готовності підтримати український народ. Україна є для нас європейською державою, незалежним політичним суб'єктом та одним із наших – поляків та краків'ян – найважливіших стратегічних партнерів».

В листі голови Робочої групи Європейського комітету регіонів Александри Дулькевич йдеться:

«Нарощування російської військової присутності вздовж кордонів України викликає наше глибоке занепокоєння. Ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, а також свободу та процвітання Києва і всіх українських міст, асоціацію яких ви очолюєте».

Слова солідарності з народом України і мешканцями Києва надіслав і мер японського міста Кіото, яке вже 50 років є містом-побратимом Києва:

«На нашу думку, поглиблення контактів між людьми і містами сприяють миру в усьому світі, особливо сьогодні, в цих складних обставинах. Тому ми прагнемо підтримувати дружні відносини з Києвом і наступних 50 років. Ми щиро сподіваємося, що ситуація в Україні покращиться, і мир на вашій землі буде відновлений якнайшвидше».

Слова підтримки українцям та сподівання на мир в Україні в цей драматичний момент для України надходять і від пересічних громадян інших країн - Великої Британії, США, Німеччини, Польщі, Чехії та інших, зазначив Віталій Кличко.