Визнання «ЛДНР» – це план «Б» Путіна

Госдума РФ офіційно направила звернення до президента РФ В.Путіна щодо необхідності визнання НВФ «ЛНР» та «ДНР». Проекти ухвали були два від політичної партії КПРФ та від партії «Єдина Росія». Рейтинговим голосуванням було підтримано проект від КПРФ, який придумує прискорену процедуру звернення до Президента РФ про необхідність визнання НВФ «ЛНР» та «ДНР». Президент РФ В.Путін офіційно заявив про те, що поки намагатимуться виконати «Мінські угоди», які не передбачають офіційного визнання «ЛНР» та «ДНР». Але з огляду на реалії російської політики та парламентаризму, запускати подібний політичний процес без відповідних передумов визнанню «ЛНР» та «ДНР» не було б сенсу.

Фото: предоставлено Павлом Лысянским

Реальна ситуація у ОРДЛО

На даний момент на тимчасово окупованих територіях України в Луганській та Донецькій областях реалізовано дії, спрямовані на повну інтеграцію територій ОРДЛО до РФ. Це підтверджує такі фактори:

- На території ОРДЛО функціонує валюта - Російський рубль;

- Усі навчальні заклади ОРДЛО переведені на стандарти та програми навчання з російської мови, Українська мова заборонена до вивчення;

- підписано меморандуми про територіальну співпрацю міст ОРДЛО з містами РФ;

- НВФ «ЛНР» та «ДНР» обмежили роботу КПВВ на лінії зіткнення з метою зменшення потоку мешканців ОРДЛО в Україну, а КПП на кордоні ОРДЛО та РФ навпаки розширили. На даний момент ведеться робота зі спрощення митного контролю між ОРДЛО та РФ з метою спрощення процедури відвідування РФ жителями ОРДЛО;

– Володимир Путін підписав кілька указів, які посилюють інтеграцію ОРДЛО до РФ. Перший Указ "Про визнання документів виданих в ОРДЛО", другий Укза "Про спрощення видачі паспортів для мешканців ОРДЛО", третій указ "Про визнання товарів, вироблених в ОРДЛО";

- РФ двічі задіяла жителів ОРДЛО у своєму виборчому процесі, вперше це сталося під час Всеросійського голосування за поправки до конституції РФ у 2020, вдруге у 2021 році на виборах депутатів ГД РФ;

- Армійські корпуси «ЛНР» та «ДНР» знаходяться під кураторством Південного військового Округу РФ і за внутрішніми документами проходять як особливий контингент ПВО. На території ОРДЛО постійно знаходяться Збройні сили РФ та представники спецслужб РФ;

- на території ОРДЛО НВФ «ЛНР» та «ДНР» організовують публічні заходи до святкувань державних свят РФ таких, як день Росії, день Прапора РФ тощо;

- економіка ОРДЛО повністю пов'язана з РФ, всі вироблені товари біля ОРДЛО вирушають до, де проходить їх подальша реализация;

- На території ОРДЛО запущено процес дитячої мілітаризації, яка синхронізована з мілітаризацією дітей РФ. Наприклад біля ОРДЛО і РФ діє єдина організація «Юнармія», минулого року під заступництвом депутата ДД РФ Дмитра Саблина в ОРДЛО було відкрито представництво організації «Бойове братерство»;

- В ОРДЛО з 2017 року працюють організації «Російський центр», які фінансуються державним фондом РФ «Російський світ», під егідою цих центрів було реалізовано проект під назвою «Інтеграційний комітет Росія-Донбас», яким керував депутат РД РФ Андрій Козенко. У 2021 році в Донецьку було відкрито «Російський будинок», який є офіційним проектом дипломатичної структури РФ «Россотрудничество», але «Російський будинок» у Донецьку було відкрито під егтдою громадської організації з РФ «Російська гуманітарна місія», засновником якої є Євген Примаков, чинний глава «Росспівробітництва».

- Синхронізація т.зв. законодавства НВФ «ЛНР» і «ДНР» і РФ, наприклад кримінальні кодекси НВФ максимально наближені до законодавства РФ, зараз проходить процес синхронізації Правил дорожнього руху РФ та ОРДЛО;

Це далеко не повний перелік інтеграційних процесів ОРДЛО у РФ. Ще є чітка залежність ОРДЛО від РФ через постачання ПММ, велику трудову міграцію чоловічого населення з ОРДЛО в РФ, а також перенаправлення потоку дрібних підприємців, які зараз їдуть за придбанням товарів на ринки Ростова та Москви.

Ситуація із визнанням РФ «ЛНР» та «ДНР»

За інформацією від джерел інформації з РФ, яку збирав «Інститут стратегічних досліджень та безпеки», для АП РФ, «мінські угоди» - це договір про припинення війни, якщо «мінські угоди» не виконуються – це є відновленням військового конфлікту. Якщо зважати на досвід минулих років, то після ескалації військового конфлікту в Дебальцевому 2015 року, з'явилися «Мінські угоди» в іншій редакції. Можливість визнання «ЛНР» та «ДНР» це якраз і є відновленням воєнного конфлікту.

Що буде після визнання Росією ЛДНР

1. Визнання "ЛДНР" означає, що в очах РФ вони стануть "повноцінними суверенними державами", а не регіонами України. Що дозволить РФ укладати із нею міждержавні договори;

2. Внаслідок визнання «ЛДНР» РФ підпише два договори. Перший – Договір про дружбу та гуманітарну підтримку з «ЛДНР». Другий – договір про військову допомогу у разі військової агресії проти мирного населення.

3. РФ за прикладом з Абхазією та Південною Осетією відкриє біля ОРДЛО повноцінні дипломатичні представництва РФ. p align="justify"> Процеси паспортизації місцевого населення РФ прискоряться, т.к. паспорти РФ видаватимуться вже на території ОРДЛО.

4. Паралельно з цими процесами розпочнеться активізація сепаратистських рухів в інших регіонах України, наприклад, на Закарпатті (де також проходять процеси паспортизації» з метою дестабілізації ситуації в Україні).

5. Варто зазначити, що віртуально в РФ створені проекти «Одеською народною республікою», «Харківської народної Республіки», керівники яких перебувають зараз у РФ, а куратор проекту «Одеської народної Республіки» Інал Ардзінба (колишній помічник Суркова) зараз є послом РФ у Південній Осетія.

6. Після визнання РФ «ЛДНР» розпочнеться військовий конфлікт, т.к. РФ визнає НВФ «ЛНР» та «ДНР» за документами, які створені під кураторством партії «Справедлива Росія» у 2014 році, згідно з цими документами територія НВФ «ЛНР» та «ДНР» це нинішні кордони Луганської та Донецької областей. З аналізу ситуації в ОРДЛО видно, що НВФ зібрали ударне угруповання військ маріупольському напрямі.

Порівняння ситуації із визнанням «ЛДНР», Абхазії та Південної Осетії

Якщо порівнювати проекти постанов про визнання Абхазії та Південної Осетії 2008 року та «ЛДНР» 2022 року, то в кожній ухвалі вживається слово геноцид і прагнення жителів території до незалежності у випадку з абхазією це 1992 рік, у випадку з ОРДЛО 2022 рік, а також , Що там сформовані лігітимні органи влади і на цій підставі їх необхідно признати, щоб захистити російськомовних людей на цих територіях.

Відмінності полягають у тому, що зараз не було звернення від ДНР та ЛНР, як і заяв із боку Ради Федерації. Якщо у 2008 році звернення було ініційоване профільним комітетом у справах СНД та зв'язках із співвітчизниками, то у зверненні щодо «ДНР» та «ЛНР» фігурують звернення — від ЛДПР, КПРФ та від двох представників «Єдиної Росії». «Звернення направлено президенту Путіну, який відповів, що ми все ж таки намагатимемося виконати Мінські угоди, тобто ситуація 2008 року повторюється. Однак ця ситуація може бути переграна, якщо невизнані республіки звернуться до Росії із проханням про захист.

На даний момент Президенту РФ вигідно, щоб були виконані «Мінські угоди» з трактування РФ. Але в результаті «Мінських угод» Україну отримує регіони, повністю залежні від РФ економічно, політично та соціально. Якщо Україна не виконує «Мінські угоди», тоді Президент РФ визнає НВФ «ЛДНР» і відновлюється новий військовий конфлікт. Як у першому та другому випадку – це гібридна агресія РФ. З огляду на інформаційний простір РФ про можливу війну, рейтинг Путіна зріс на 4%, тобто. в такий спосіб РФ відволікає увагу громадян своєї країни від соціально-економічних проблем. Для того, щоб протистояти РФ, необхідно працювати з населенням у Південно-Східних регіонах України. Варто зазначити, що демократичні партії України за 8 років військового конфлікту виявили дуже низьку активність у цих регіонах, що не вплинуло на електоральну підтримку мешканців південного сходу проросійських партій. Необхідно усвідомити, що головна зброя проти агресії РФ – свідомі громадяни України, які підтримують свою країну. На даний момент в Україні, окрім РФ, паспорти видають Білорусь, Угорщина, Румунія, Польща (видає карту поляка), для подальшого збереження держави – цю практику необхідно припинити, т.к. людина, яка відмовилася від Українського громадянства, це рівно сильно солдату, вбитому на фронті.