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Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"

Становище в Україні Васильєв оцінив як повернення до нацизму та бандерівщини. 

Партія Путіна "Єдина Росія" запропонувала офіційно постачати зброю у "ЛДНР"
Голова фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимир Васильєв
Фото: пресслужба Держдуми РФ

Голова фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимир Васильєв попросив російське керівництво надати допомогу терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР" і відправити їм озброєння. 

Про це з посиланням на пресслужбу Путінської партії повідомляють російські ЗМІ.

Становище в Україні Васильєв оцінив як повернення до нацизму та бандерівщини. 

"Нас непокоїть питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР". Вважаємо, що ми не можемо кинути людей на свавілля київського режиму в умовах ймовірної агресії", – зазначив голова фракції "Єдиної Росії" в парламенті РФ.

Васильєв звернув увагу на те, що НАТО нібито накачує Україну летальною зброєю, а у світових ЗМІ відбувається "істерія щодо "вторгнення" Росії". 

Як повідомляли, вчора ввечері в Україну прибула третя партія летального американського озброєння. Вантаж вагою 80 тонн включає, зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin та реактивні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна розраховує отримати ще більше військової допомоги від США та партнерів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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