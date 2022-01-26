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У Раді домовились створити постанову про відтермінування штрафів для ФОП

Документ планують зареєструвати вже сьогодні. 

У Раді домовились створити постанову про відтермінування штрафів для ФОП
Фото: Олександр Рудоманов

Представники депутатських фракцій та груп Верховної Ради домовились про створення постанови щодо відтермінування штрафів для фізичних осіб-підприємців за несвоєчасне встановлення касових апаратів.

Про це у Facebook повідомила голова партії "Голос" Кіра Рудик

"Її суть проста – 10% штраф, якщо зареєструвався до 1-го березня та скасування покарання за непрацюючі РРО. Це значне полегшення для бізнесу", – заявила вона.

Голова парламенту Руслан Стефанчук за результатами наради очільників фракцій і груп говорив, що від штрафів тимчасово позбавлять лише тих ФОПів, які встановлять касові апарати в подальшому. Постанову мають подати до кінця дня. Штрафи відтермінують до кінця року. 

Нагадаємо, у грудні 2020 року, коли Верховна Рада ухвалила компромісний законопроєкт і перенесла обовʼязок використання касових апаратів на 2022 рік, нардепи говорили, що це остання поступка.

Ухваленню законопроєкту передували масові мітинги. 17 листопада 2020 сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступали проти введення касових апаратів для всіх груп ФОП, а не тільки для тих, чия діяльність не вважається ризиковою. Ризиковими є мережі електроніки, аптеки, продажи у інтернеті, автозапчастини та ювелірні вироби. 

ФОПи мають використовувати РРО (касові апарати) з 1 січня 2022 року. 25 січня, в перший пленарний день, під парламентом знову зібрався мітинг підприємців. Учасники акції штурмували Раду, силовики чинили їм опір. Під час сутичок постраждали 18 правоохоронців та троє мітингарів. Серед травм – переломи і черепно-мозкові травми.

Поліція затримала 63 людини, з яких лише 38 були ФОПами і ще пʼятеро – колишніми ФОПами. Їх усіх вже відпустили. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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