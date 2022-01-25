Президент Володимир Зеленський закликав громадян "мислити критично, логічно й позитивно" і відрізнятти фейки від правди.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Ми будемо з вами дуже часто спілкуватися, тому що для мене дуже важливо, щоб ви точно розуміли, що відбувається в Україні. Щодня ви читаєте, чуєте, бачите десятки, сотні новин. І далеко не всі мають щиру мету. Деякі є просто чутками, а деякі - відвертими, на жаль, фейками. А деякі без розуміння глобального контексту можуть підштовхувати до невірних висновків, змушувати відчувати тривогу. Що читати? На що дійсно реагувати? Кому вірити? Вірте Україні. І знайте головне - наприкінці цього дня все, що вам дійсно потрібно і корисно знати, звучить коротко і просто: за минулу добу ситуація на сході України контрольована", - сказав Зеленський.

"Так, є обстріли. Є порушення режиму припинення вогню. І війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше - у нас - нуль поранених і нуль вбитих", - додав президент.

Нагадаємо, сьогодні, за даними вечірнього зведення штабу операції Об'єднаних сил, на Донбасі окупаційні війська поранили двох військових.