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Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, постраждали троє охоронців

Будівлю міськради оточила поліція.

Народний депутат Артем Дмитрук, якого в листопаді виключили з фракції "Слуга народу", влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради.

Місцеве видання "Думська" повідомляє, що народний обранець намагався прорватися на засідання, ключовим питанням якого було відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія".

За допомогою групи підтримки Дмитрук пройшов до зали на другому поверсі, де почав зривати засідання: бігати по столах і ламати меблі. Внаслідок травми різного ступеня тяжкості отримали кілька працівників міської ради та муніципальної безпеки.

Наразі на місці події працює поліція. До мерії нікого не пускають.

Видання оприлюднило відео бійки, а також кілька окремих його кадрів.

Згодом в обласній поліції уточнили, що  внаслідок вчиненої Дмитруком бійки постраждали троє працівників муніципальної охорони. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Подію кваліфікували за ч.3 ст.296 КК – "хуліганство".

"Попередньо встановлено, що сутичка сталася між депутатом Верховної Ради України, його помічниками та прибічниками з муніципальною охороною, яка не пропустила людей, що супроводжували народного обранця, до зали засідань. В результаті конфлікту постраждало троє охоронців", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, Дмитрука виключили з фракції через інтервʼю підсанкційному блогеру Анатолію Шарію, де нардеп розкритикував "Слугу народу". 

На засіданні фракції за виключення з фракції "Слуга народу" нардепа Артема Дмитрука не голосував лише один парламентар – одесит Олексій Леонов.

Дмитрук, крім повідомлень про розбіжності в поглядах із своєю фракцією, відомий деякими скандальними заявами, а також бійкою із народним депутатом від "Батьківщини" Сергієм Власенком. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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