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Верховна Рада зібралася на перше в цьому році засідання

Депутати мають ухвалити постанову про звернення до міжнародних партнерів щодо неприйнятності військового шантажу України з боку Росії. 

Верховна Рада зібралася на перше в цьому році засідання
Ілюстративне фото
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада розпочала перше в цьому році пленарне засідання. Востаннє депутати збиралися в сесійному залі 17 грудня, тобто 38 днів тому.

У залі зареєструвався 181 народний депутат, оголосив спікер парламенту Руслан Стефанчук

Згідно з порядком денним, у планах парламентарів на сьогодні – розблокувати підписання спікером законів 5572 про авторське роялті та 6055 про Нацкомісію з питань радіочастот та надання послуг поштового зв’язку та розглянути постанову про створення ТСК з питань можливого порушення Уповноваженим ВР з прав людини присяги.

Також депутати мають звернутися до міжнародних партнерів щодо неприйнятності військового шантажу України з боку Росії, ввести відповідальність за неповагу до суду у вищих спеціалізованих судах, схвалити в першому читанні надання державну субсидію для книговидавців та книгорозповсюджувачів і також в першому читанні розглянути відтермінування повного переходу Верховної Ради на електронний документообіг ще на один рік. 

Тим часом під стінами парламенту проходить масштабний мітинг ФОПів, які виступають проти касових апаратів.

Перед пленарним засідання голови фракцій та груп зустрічалися з міністром оборони Олексієм Резніковим. Деталі зустріч іповідомлять згодом. 

Нагадаємо, що парламент працюватиме два тижні поспіль. Цей тиждень є кінцевим поточної сесії, наступний – початком нової, сьомої.

Опозиційні фракції також виступають за проведення позачергового засідання щодо підвищення обороноздатності країни. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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