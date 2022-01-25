Лише чотири держави повідомили про евакуацію з України частини співробітників посольств, – МЗС

Станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

Про це йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства щодо функціонування іноземних дипломатичних представництв у нашій країні.

"Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку", – зазначено в коментарі.

Як наголосили у МЗС, важливо, що такої позиції дотримуються й ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах України, які межують з територією Російської Федерації.

Українське МЗС подякувало міжнародним партнерам, "які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів, це – справжній прояв солідарності з Україною".

Загалом на території України перебуває 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій, зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 24 січня Держдеп США дозволив працівникам посольства Штатів у Києві добровільно покинути країну. Члени їхніх родин повинні зробити це в обовʼязковому порядку. Рішення ухвалено "як особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки". МЗС України вважає це рішення передчасним і називає надмірною пересторогою.

В Естонії після заяви США зразу повідомили, що не збираються висилати своїх дипломатів.

Після цього ЗМІ оприлюднили заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля. Згідно із нею ЄС не висилатиме своїх дипломатів і їхні родини з України слідом за Штатами.

Згодом стало відомо, що Франція, Латвія, Польща, Угорщина, Грузія та низка інших країн не планують евакуювати дипломатів з України.