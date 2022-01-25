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Арахамія: інформація про нове вторгнення нагнітається штучно, а Лукашенко є "другим фронтом" уже не один рік

Голова фракції СН вважає, що нині в гібридній війні Росії інформаційна складова переважає над військовою. 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що не варто дивуватися заявам Олександра Лукашенка щодо готовності підтримувати РФ у війні проти України.

У коментарі журналістам у кулуарах парламенту він зазначив, що зараз ситуація із можливим новим вторгнення штучно нагнітається через західні медіа.

"А ми не знали два роки тому, що Лукашенко – це потенційний другий фронт? Немає такого зараз, ситуація нагнітається штучно, це інформаційно-психологічна операція, це гібридна війна. Це частково військова, частково – інформаційна. Зараз інформаційний компонент основний", – зазначив він.

З 10 по 20 лютого в Білорусі проходитимуть спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали зʼїжджатися туди ще в січні. 

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". 

Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома. 

У Державному департамені США заявляли, що "Росія може мати намір розміщення військ у Білорусі під виглядом спільних навчань, щоб, можливо, атакувати Україну з півночі".

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