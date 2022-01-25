У Верховній Раді збирають підписи депутатів за проведення позачергового засідання щодо посилення обороноздатності України.

Ініціатором виступила фракції "Європейська солідарність", але збір підписів підтримують й інші опозиційні політсили. Про це в кулуарах парламенту повідомила журналістам голова партії "Голос" Кіра Рудик.

На цьому позачерговому депутати хотіли би заслухати президента України щодо можливої воєнної агресії та розглянути законопроєкти про зміни до бюджету для збільшення фінансування армії.

"Фракція "Голос" вже підписала позачергове засідання, яке збирає "Європейська солідарність". Наразі поки що людей немає в залі, тому мені невідома точна кількість, але це опозиційні фракції, які розуміють, що порядок денний цього тижня абсолютно не відповідає викликам", – зазначила Рудик.

За її словами, до збору підписів долучилися не тільки "ЄС" і "Голос", а й інші опозиційні політсили.

На уточнення кореспондента LB.ua Рудик додала, що зі "Слугами народу" також говоритимуть щодо необхідності підписатися за позачергове. Для скликання засідання необхідно 150 підписів парламентарів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада матиме перше з 17 грудня пленарне засідання. На ньому мають розглянути, серед іншого, звернення до міжнародних партнерів щодо неприпустимості воєєного шантажу України з боку РФ.