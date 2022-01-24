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Адвокати Порошенка заявили про підготовку перехресного допиту з Медведчуком, у ДБР спростували (оновлено)

У відомстві попросили ЗМІ перевіряти інформацію.

Адвокати Порошенка заявили про підготовку перехресного допиту з Медведчуком, у ДБР спростували (оновлено)
Фото: Lb.ua

Державне бюро розслідувань у вівторок, 25 січня, планує провести перехресний допит п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка та народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Про це повідомив адвокат Ілля Новіков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам офіційно повідомляють, що нібито на завтра заплановано так званий перехресний допит Порошенка та пана Віктора Медведчука. І наша думка, що вся ця справа має на меті виключно PR-ефекти і саме заради того, щоб ЗМІ, які підтримують позицію Офісу генпрокурора, Офісу президента, мали можливість зробити таку картинку, відосик, що Порошенко та Медведчук одночасно заходять до будівлі ДБР", – сказав Новіков на брифінгу у понеділок, 24 січня.

За його словами, "щоразу, коли найближчим часом говоритимуть, що ДБР очікує Порошенка на допит, це має сприйматися так, що вони запланували ще якесь шоу".

Оновлення. Держбюро розслідувань спростувало підготовку перехресного допиту Порошенка та Медведчука у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій на 25 січня. 

"Державне бюро розслідувань повідомляє, що на даний час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде", – йдеться в повідомленні.

У відомстві попросили ЗМІ перевіряти інформацію.

Нагадаємо, що колишньому президенту України інкримінують державну зраду у зв'язку з тим, що в 2015 році Україна купувала вугілля з окупованих Росією територій. За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб для реалізації схеми з постачання вугілля з ОРДЛО.

Порошенко вважає цю справу політичною.

Запобіжний захід Порошенку обрали 19 січня 2022 року.

На думку захисту п’ятого президента, у рамках справи проти Порошенка влада легалізує терористичні організації "Л/ДНР".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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