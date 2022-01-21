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У рамках справи проти Порошенка влада легалізує терористичні організації "Л/ДНР", - адвокат

В межах кримінального провадження просовується російський наратив, вважає правозахисник. 

У рамках справи проти Порошенка влада легалізує терористичні організації "Л/ДНР", - адвокат

У рамках справи проти Петра Порошенка влада фактично легалізує існування терористичних угруповань «Л/ДНР». Про це під час брифінгу заявив адвокат п’ятого президента Ілля Новіков. Він наголосив, що у тексті підозри, яку готував Офіс Генерального прокурора, ці незаконні терористичні утворення фігурують як суб’єкти правовідносин.

«У тексті «підозри» Петру Порошенку систематично використовуються вирази «так звані ДНР/ЛНР» і маються на увазі території, які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Ми зауважили, що державна структура – ані ДБР, ані Офіс Генерального прокурора – не має право використовувати такі вирази, бо це є фактична легалізація. Бо з юридичної точки зору «ДНР» та «ЛНР» не існують як суб’єкти права. А існують тимчасово окуповані території», – наголосив Новіков.

«Ми найближчим часом звертаємось до правоохоронних органів із заявою про розслідування цих фактів, бо нас, Петра Порошенка дуже турбує, що в межах кримінального провадження, яке присвячене Петру Порошенкові, просовується російський наратив про легалізацію «ДНР/ЛНР» як суб’єктів права і як окремі території. Дивним чином це збігається у часі із заявою деяких депутатів російської Держдуми про те, що вже настав час легалізувати і визнати на офіційному рівні Російською Федерацією ці «ДНР/ЛНР». І це вже крок до анексії», – застерігає адвокат.

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