Збільшення видобутку газу не допустить зростання цін, - "Удар"

«УДАР Віталія Кличка» закликає уряд зробити видобуток власного газу пріоритетом на наступні роки та вжити невідкладних заходів для збільшення його видобутку, щоб не допустити зростання цін. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті партії.

«Збільшення видобутку власного газу - це запобіжник від різкого зростання цін на споживчі товари та єдиний шлях до енергетичної незалежності. Наша держава має всі можливості забезпечити себе газом самостійно. Для цього потрібні лише політична воля і професіоналізм. Влада має нарешті перестати гратися в кадрові перестановки і зайнятися реальними справами», - наголосили в «УДАРі Віталія Кличка».

У партії зазначили, що останні 3 роки видобуток газу продовжує падати, тоді як ціни через вартість енергоносіїв зростають.

«Попри постійні заяви влади про необхідність забезпечення українців дешевим газом видобуток падає третій рік поспіль. Це відбувається на тлі рекордного зростання світових цін на паливо. Промисловість вже працює за межею рентабельності. Меморандум з урядом, який мав стримувати зростання цін на газ, всупереч заявам влади, не працює. Як результат – уже у січні лише хліб може подорожчати на понад 10%. Здорожчають й інші групи товарів. Державне регулювання цін, яке планує запровадити уряд, не вирішить проблем, а лише змусить бізнес припинити роботу», - йдеться у заяві.

«УДАР Віталія Кличка» пропонує низку кроків, які сприятимуть поліпшенню ситуації з газопостачанням в країні: проаналізувати справжні причини провалу програми 20/20 і розробити реалістичну програму збільшення видобутку власного газу з українських родовищ; спрямувати основні ресурси у тепломодернізацію житлового фонду і надати адресні субсидії на оплату комунальних послуг всім, хто їх потребує; максимізувати зусилля зі збільшення видобутку природного газу на українських родовищах не лише державних, а й приватних компаній; повернутися до виконання зобов’язань перед ЄС щодо корпоративного управління ОЕСР, щоб «Нафтогаз» був незалежним від прямого урядового впливу.