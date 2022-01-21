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Глава МЗС Британії попередила, що Росію в Україні чекає нова Чечня

Трасс закликала Путіна схаменутися, поки він не зробив "величезну стратегічну помилку". 

Глава МЗС Британії попередила, що Росію в Україні чекає нова Чечня
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс
Фото: twitter.com/trussliz

Напавши на Україну, Росія зробить величезну стратегічну помилку. Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс попередила, що в Україні Росія виявиться затягнутою в конфлікт, подібний до війни в Афганістані та Чечні.

Про це глава британського МЗС заявила під час візиту до австралійського Сіднея в п'ятницю, 21 січня, передає DW.

"Кремль не засвоїв уроків історії. Вторгнення лише затягне у жахливе болото і призведе до втрати життів, порівнянної з тією, яку ми бачили в радянсько-афганській війні та в конфлікті в Чечні", – сказала Ліз Трасс.

Трасс закликала президента РФ Володимира Путіна схаменутися і відступити від України, поки він не зробив "величезну стратегічну помилку". 

Ліз Трасс наголосила, що Великобританія разом із союзниками й надалі підтримуватиме Україну і закликатиме Росію до деескалації та серйозних дискусій. 

"Те, що відбувається у Східній Європі, має значення для всього світу", – цитує слова міністра лондонська газета The Guardian.

Глава британського МЗС зазначила, що вона бачить нинішню кризу навколо України як частину більшого конфлікту між ліберальними демократіями та автократіями, до яких вона віднесла Росію та Китай. 

"Автократії осмілили до рівня, небаченого з часів холодної війни. Вони намагаються експортувати диктатуру як послугу по всьому світу. Саме тому такі режими, як Білорусь, Північна Корея та М'янма знаходять своїх найближчих союзників у Москві та Пекіні", – зазначила Ліз Трасс.

Трас зробила цю заяву за лічені години до переговорів у Женеві між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Росії Сергієм Лавровим щодо ситуації навколо України. 

Захід погрожує Росії безпрецедентними санкціями у разі нового вторгнення російських військ в Україну. За останній тиждень відбулася вже ціла низка міжнародних зустрічей щодо України, проте вони не дозволили досягти суттєвої розрядки. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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