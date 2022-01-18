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Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві 21 січня

Блінкен на зустрічі з Лавровим "продовжить дипломатичні дискусії та закличе до деескалації".

Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві 21 січня
Фото: twitter.com/PravdaRu

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен після поїздки цього тижня в Україну та Німеччину проведе зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.

Про це повідомив у вівторок журналістам високопоставлений представник держдепу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вони погодилися провести зустріч у Женеві після поїздки (Блінкена, - ред.) до Києва та Берліна", - сказав співрозмовник журналістам. Він додав, що зустрічзапланована на п’ятницю, 21 січня.

За словами представника держдепу, Блінкен на зустрічі з Лавровим "продовжить дипломатичні дискусії та закличе до деескалації (всередині та навколо України - ред.)".

Як повідомляли, Ентоні Блінкен завтра, 19 січня, перебуватиме з офіційним візитом у Києві. Перш за все обговорюватимуться питання безпеки України у зв’язку зі стягуванням російських військових поблизу українського кордону, заходи стримування, надання додаткової допомоги і зброї, а також можливі санкції у разі масованого вторгнення РФ.

Нагадаємо, 10-13 січня відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ.

За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

Блінкен зазначав, що після закінчення переговорів РФ зі Штатами, НАТО та ОБСЄ у Вашингтоні планують провести консультації з союзниками та партнерами.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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