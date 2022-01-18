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Бербок і Лавров домовились про підготовку зустрічі в "нормандському форматі"

Росія вимагає особливого статусу Донбасу для прогресу в мирному врегулюванні.

Бербок і Лавров домовились про підготовку зустрічі в "нормандському форматі"
Фото: МЗС Росії

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 18 січня, провела у Москві переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

На пресконференції після цієї зустрічі Бербок, яка приїхала до Москви після візиту до України, заявила про необхідність продовження мирного врегулювання на Донбасі в рамках "нормандського формату".

"Важливо наповнити конкретним змістом нормандський процес, щоб нарешті досягти прогресу у впровадженні Мінських угод. Учора в Києві і сьогодні в Москві я обговорювала ці кроки. Ми зважували зустрічні пропозиції і говорили про те, як знову запустити цей процес. Дуже добре, що усі сторони заявили про підтримку нормандського формату та Мінських угод та добилися спільного розуміння щодо продовження роботи на їх базі, щоб підготувати нову спільну зустріч", - заявила Бербок.

За її словами, попередній підсумок переговорів з Лавровим полягає в тому, що Росія погодилась почати кроки в цьому напрямку.

У свою чергу Лавров наголосив, що Росії не потрібні беззмістовні переговори, тільки щоб "президент Зеленський міг знову сказати, що за його ініціативою зібралася група шановних керівників".

За його словами, Україна досі саботує виконання Мінських угод і відмовляється зробити головне, на думку Росії, - надати особливий статус Донбасу.

"Надії на Київ жодної нема. Надія тільки на Берлін і Париж, що вони змусять пана Зеленського виконати те, що він багаторазово виконати обіцяв. [...] Я вас переконую: щойно буде ясність щодо тих повноважень, які згідно з Мінськими угодами мають отримати Донецьк і Луганськ, інші питання зможуть вирішуватися набагато легше", - заявив Лавров.

Нагадаємо, що остання зустріч лідерів країн Нормандського формату відбулася в грудні 2019. У вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб провести до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки", але реалізувати ці плани не вдалося.

11 жовтня тодішня канцлерка Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.

Пройшло уже три місяці, а вона досі не відбулась. МЗС України неодноразово заявляло, що російський міністр Сергій Лавров відмовляється від зустрічі в форматі "четвірки".

Учасницями "нормандської четвірки" є Україна, Німеччина, Франція і Росія.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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