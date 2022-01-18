В Індонезії визначилися із назвою для нової столиці

Процес перенесення столиці з Джакарти на острів Калімантан завершиться до 2024 року

Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував назву для нової столиці. Вона матиме назву Нусантара. Процес перенесення столиці з Джакарти на острів Калімантан завершиться до 2024 року.

Про це повідомив міністр планування національного розвитку Індонезії Сухарсо Моноарфа, пише CNA.

Міністр пояснив, що назва Нусантара відома вже давно.

"Вона відома у міжнародному масштабі, проста і описує наш архіпелаг, Республіку Індонезія. Я вважаю, що ми всі згодні з назвою Нусантара", – сказав він.

За словами Сухарсо Моноарфи, після консультацій з лінгвістами та істориками міністерство запропонувало президентові близько 80 назв, зокрема Негара Джая (славетна країна), Нусантара Джая (славетний архіпелаг) і Нуса Карья (творіння батьківщини).

Також ще не вирішено, буде нова столиця провінцією чи містом, але відомо, що вона має бути еквівалентною центру провінції.

Нагадаємо, 2019 року президент Джоко Відодо оголосив, що столиця Індонезії переміститься з мегаполіса Джакарти до віддаленого регентства Пенаджам Пасер Утара і Кутай Картанегара в провінції Східний Калімантан.

Влада вирішила піти на такий крок через цілий комплекс проблем, пов'язаних із нинішньою столицею Джакартою та її 30-мільйонним населенням. Крім величезних заторів, місто поступово йде під воду приблизно на 15 см на рік. Це пов’язано із болотистою місцевістю і великою кількістю річок, що проходять через Джакарту і вимивають ґрунт.

Будівництво нового капітального проєкту вартістю 466 трильйонів рупій (32 мільярди доларів США) мало розпочатися у 2020 році. Однак пандемія COVID-19 змусила владу призупинити проєкт.

Обговорення нової столиці тривало минулого року. Спроєктувати державний палац має відомий балійський скульптор Ньоман Нуарта. На початку січня Нуарта повідомив, що президент Відодо схвалив остаточний дизайн, натхненний міфологічним птахом країни Гаруда.

З моменту проголошення незалежності Індонезії в 1945 році Джакарта є не містом, а провінцією зі статусом столиці. Найбільш рання згадка про місто відноситься до періоду існування індонезійського королівства Таруми у IV столітті нашої ери.