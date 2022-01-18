У Держдепартаменті США обіцяють призначити посла США в Україні найближчим часом

Штати не мають посла в Україні вже понад два з половиною роки.

У Держдепартаменті США обіцяють найближчим часом призначити посла в Україні.

Про це повідомив в інтервʼю "Радіо Свобода" співголова групи підтримки України в американському Сенаті республіканець Роб Портман.

"Я дуже розчарований в адміністрації Байдена через те, що вони швидше не призначили людину на цю посаду. Я знову обговорював із Держдепартаментом це питання минулого тижня, і вони запевнили мене, що найближчим часом буде призначено досвідченого, карʼєрного дипломата. І я радий це чути, це потрібно зробити", - сказав американський законодавець.

Ще в липні 2021 року радник Державного департаменту США Дерек Шолле говорив, що Штати "близькі до того", щоб назвати нового посла в Україні, але наразі не можуть назвати конкретного дипломата.

Нагадаємо, США не мають посла в Україні вже понад два з половиною роки, від червня 2019-го, коли адміністрація ще попереднього президента Дональда Трампа завершила каденцію Марі Йованович.

В Україні сподівалися на швидке призначення посла після інавгурації Джозефа Байдена, але наразі американські інтереси в Україні офіційно представляють дипломати в статусі "тимчасового повіреного".

Йованович прибула в Україну в 2016 році на зміну Джеффрі Пайєтту. До цього вона працювала помічником держсекретаря і відповідала за двосторонні відносини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи. Також вона обіймала посаду посла в Вірменії (2008-2011) та Киргизстані (2005-2008), працювала в посольствах в Москві, Лондоні, Оттаві, Могадішо і Києві.